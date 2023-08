JUHTKIRI ⟩ Eesti peab silmad-kõrvad lahti hoidma

Poleks ka imestada, kui kogu operatsiooni on ette valmistanud FSB, et testida Eesti tolli- ja piirivalvet ning selle arvelt punkte lõigata. Ajaloos oleme olnud tunnistajaks mitmele Nõukogude Liidu / Venemaa provokatsioonile, olgu see kaubalaeva Metallist uputamine 1939. aastal või Mainila lasud Soome piiril samal aastal.

FSB väitel on Eestile peidus mitu kari. Tasub meenutada, et viimastel päevadel on maailm olnud tunnistajaks mitmele droonirünnakule Moskvas. See on loonud õhkkonna, kus sõda on jõudnud tavavenelaste koju, nii et see pole üksnes televiisorist jälgitav sõda Ukrainas. Loomulikult hakkavad inimesed küsima üht Vene ajaloo tüüpilist küsimust: kes on süüdi? Ent mitte mingil juhul ei tohi süüdlaseks jääda Kreml, seega tuleb leida uus vaenlane.