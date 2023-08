Tõnis Palts ⟩ Megakasumeid teenivad pangad võiksid hakata riiklikku lennufirmat rahastama

Praeguse tragikoomilise olukorra on kõige paremini kokku võtnud Indrek Neivelt sotsiaalmeedias: «Vaatan neid uudiseid ja enam ei saa aru, kas need on libauudised või päris. KLIIMAMINISTEERIUM juhib lennukompaniid, mis lendab Rootsi siselende. Ja selle lendamise eest maksame me neile peale poole aasta jooksul 7 miljonit eurot. Samal ajal teenib kaks Rootsi panka Eestis poole aasta jooksul 327 miljonit eurot puhaskasumit. Ja rohepöörde edukaks läbiviimiseks on vaja tõsta automaksu. Ja seda, et see on mitte rahaline, vaid kliimaprobleem, selgitab rahandusminister. Mitte Kliimaminister» (Facebook, 02.08.2023).