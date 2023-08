Marge-Marie Paas ⟩ Tänaseni tekitab küsimusi, millisele suurele sõjale viitas Fátima Jumalaema ilmutus

Jumalaema ilmutused ja sõnumid, mida ta vahendas väikeste laste kaudu kogu inimkonnale 1917. aastal, on olnud prohvetlikumad kui teised, nagu Guadelupe 1531, Pariis 1830 ja Loudres 1858. Paavst Franciscus viibib Portugalis ülemaailmsetel noortepäevadel, kuhu on üle maailma kokku tulnud üle miljoni noore, sh ka grupp eestlasi, ning kõigi silmad on suunatud Fátima poole, lootuses et paavsti palve Jumalaemale toob meie maale taas rahu, kirjutab filosoofiadoktor Marge-Marie Paas.