JUHTKIRI ⟩ Peame uurima kütusehinna kujunemist

Eestis ometi nii juhtub, et kütus tanklates kallineb imekiiresti ühes taktis maailmaturu hinna tõusmisega, kuid maailmaturu hinna odavnemine seevastu jõuab meile arusaamatul moel hilinemisega. Paratamatult meenub nali, et Tallinnast Tartusse sõita on rohkem maad kui Tartust Tallinnasse. Tavamõistus saab väga hästi aru, et nii see ei ole, vaid küsimus on tahtes.

Isegi konkurentsiametil on tekkinud kahtluseid, eriti selles osas, et kõigis Eesti tanklates on väga sarnased hinnad. Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee on öelnud juulis Postimehele antud intervjuus, et samasugust ühe-hinna-poliitikat-kõigis-tanklates on ta näinud Euroopa riikidest ainult Albaanias. Meenutame, et Albaania ei ole veel Euroopa Liidu liige ning alles 1997. aasta märtsis pärast Sali Berisha taasvalimist presidendiks puhkesid seal rahvarahutused, relvaladude uksed murti lahti ja tänavatel sõitsid tankid – ja autosid oli seal siis veel vähe.

Miks on meie tanklates samasugune hinnapoliitika nagu kriminaalse minevikuga Albaanias? Konkurentsiameti peadirektor on lubanud, et asja uuritakse ja me peaksime tulemused teada saama umbes aasta pärast. Veel on peadirektor öelnud, et ametil on uurimiseks liiga vähe volitusi.







Eestis kallineb kütus tanklates imekiiresti ühes taktis maailmaturu hinna tõusmisega, kuid maailmaturu hinna odavnemine seevastu jõuab meile arusaamatul moel hilinemisega.