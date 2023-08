NÄDALA NÄGU ⟩ Tormilind Palmér, kas lennukompaniide hirm või päästeingel

73-aastase Palméri CV on suurepärane. Ta on Euroopa regionaalsete lennuliinide assotsiatsiooni president (4. juulil teatas siiski tagasiastumisest), kuid on minevikus olnud ka päästetuuker – see kõneleb riskitaluvusest, oskusest töötada suure surve all. Palmér on juhatanud rohkemaid lennuettevõtteid kui käel sõrmi. Tõsi, osasid neist on ta juhtinud pankrotini: nii juhtus näiteks Cimber Sterlinguga ja ka järgmise töökoha Estonian Airiga. Kuid iga kirurg teab, et kõiki haiged ei saa päästa; iga arborist usub, et mäda puu on targem maha võtta.