MAREK STRANDBERG JA ANNIKA-HELENA SIIMON ⟩ Hüüame siis ise õnnetuse tulekust ette

Kes siis ei teaks, mis asi on homöopaatia!? Juba iidne tarkus ütlevat, et kui mõni mürk või muu aine tekitab inimesel sümptomeid, mis sarnanevad mõne haigusnähuga, siis seda mürki lahjendades saabki seda haigust ravida. Mürki tuleb lihtsalt piisavalt palju lahjendada, siis jääb «lahusti mällu» teadmine selle aine kohta ja see mõjutab organismi tervenemise suunas. Noh, ka Maa paistab esmapilgul lapikuna. Nii haaras Eestiski lapse tervise pärast vaieldamatult mures olev ema abisaamiseks tarkust kohtadest, kus teatakse vaikimisi, et ega arstid ju midagi ei tea ja valitsused varjavad iidset teadmist tegelike ravivõtete kohta.