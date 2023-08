JAAN PEHK ⟩ Neli suveportreed: Kui ükskord kõik siit ilmast kaob, oled just sina eriline

Eks elus ole ikka nii, et vastandid tõmbuvad. Suur jutuvada võib meid kõiki ära väsitada. Ole sa rääkija, kuulaja või sootuks hea nägija. Selge on see, et täis suuga pole viisakas kõneleda, ja sestap ka söömine meile kõigile meeldivaks ja rahulikuks ajaviiteks kujuneda võib.