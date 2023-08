Novorossiiski sadama ründamine on ühtlasi ka Ukraina vastus Vene rünnakutele Izmaili sadamale üleeile. Sõnum on lihtne – kui Venemaa üritab ühepoolselt viljaleppest väljudes sõjaliselt takistada väljavedu Ukraina sadamatest, võib Ukraina teha sedasama Venemaa sadamates. Ukraina ühekordsel rünnakul kindlasti olulist mõju olukorrale ei ole, aga korduvate rünnakute puhul olukord muutub. Novorossiisk on väga oluline Vene Musta mere laevastiku baas, kust väljub enamik sõjalaevu, mis tulistavad rakettidega Ukraina linnu.