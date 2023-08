On kuldaväärt reegel: kui keegi hakkab rääkima, et ta tegutseb ühiskonna heaolu huvides, on põhjust kasvõi natukenegi kahelda, kas see ikka on nii. Ja pealegi – mis need ühiskonna huvid siis ikkagi on? Ilmselt on nii, et energeetikavallas – nagu me nüüd teame, et ka lennunduses ega kusagil mujalgi – ei liigutata lillegi, kui ei terendaks korralikku kasumit. Ja tuumaelektrijaamast tulevikus saadav kasum on kopsakas – selle saabumine tuleb lihtsalt kannatlikult ning küüsi närides ära oodata.