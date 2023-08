Loodusfoto ⟩ Limakutes saavad kokku seene- ja loomariigi tunnused

Osa limakutest sarnaneb oma eluviisi poolest amööbidega, kuid oma elutsükli jooksul moodustavad siiski ka seentega sarnaselt eospesi. On limakuid, kes tavapäraste elutingimuste korral on ainuraksed, äärmuslikes tingimustes aga koonduvad hulkrakseteks organismideks. Kõige levinumad on limakud, kes veedavad suure osa oma elust plasmoodiumina –nii nimetatakse mitterakulist tsütoplasma kogumit, milles on hulk rakutuumi.