AIMAR ALTOSAAR ⟩ Sokud valmistuvad uueks kokkupõrkeks

Riigikogu kevadhooaeg möödus erakordselt karmis vastasseisus valitsuskoalitsiooni ja opositsiooni vahel. Suvine puhkuste aeg saab peatselt läbi ning kuulates osapoolte retoorikat, algab järgmisel riigikogu istungjärgul kõik otsast peale, õigemini jätkub, sest sajad arupärimised ja eelnõud on juba ette ummistanud kõik menetluskanalid. Koalitsiooni poliitikud ootavad, et opositsioon laseks riigikogul tööd teha ning et võetaks vähemalt osa töö takistamiseks esitatud päringuid ja algatusi tagasi, kuid opositsioonil on tingimused, millest koalitsioon aga midagi kuulda ei taha.