Katrin Laur ⟩ Suvi Saksamaal

Ilmekas näide sellest on Christo ja Jeanne-Claude’i riigipäevahoone pakkimine hõbedasse kangasse. 20 aastat oli maailmakuulus kunstnikupaar seda projekti endaga kandnud. Riigipäevahoone oli hädapäraselt renoveeritud, enne seda seisis ta tükk aega varemetes ja ootas lammutamist. Saksa Föderatiivse Vabariigi valitsus resideeris Reini-äärses väikelinnas Bonnis, hea näide sellest, kuidas tollane Saksamaa ennast ise nägi, kuidas nägi teda ülejäänud maailm. Pärast Wirtschaftswunder’it majanduslikult võimas, kuid ilma poliitiliste ambitsioonideta. Sõja kaotaja, inimsusvastaste kuritegude toimepanija. See Saksamaa ei kujutanud endale ette, et Reichstag veel riigipäevahoonena kasutusele võetakse, aga Christole ja Jeanne-Claude’ile öeldi kindlalt ei, sest «nii ei tehta». Nüüd oli aga järsku kõik võimalik, Berliin oli jälle pealinn, hoonet ootas ees ümberehitamine selleks, millisena me teda täna näeme. Päev otsa käisid tulised debatid, nagu demokraatiale omane, ja lõpuks otsustati 292 poolt- ja 223 vastuhäälega lubada riigipäev sisse pakkida.