Vambola Paavo ⟩ On aeg Nordica nuumamine lõpetada!

Riik soosib ja poputab rongifirmat Elron. Ühe suure bussifirma omanikuga juttu ajades kuulsin kuidas Läti transpordiminister imestas hiljuti, kui sai Eesti ettevõtjaga kohtudes teada, et meil ei vajagi riigisisene kaugliiklus dotatsioone. Erafirma Lux Express pakub suuremate linnade vahel maailmatasemel teenust ja investeerib kasumi uutesse sõiduvahenditesse. Kõige tipp on meil lennundus. See on vigane pruut, mis lonkab mõlemat jalga. Nordicasse on pumbatud kümneid miljoneid meie kõigi raha ent ikka ei suuda õhulaev kõrgust võtta. Kõrgepalgalisi juhte on palgatud kodu- kui välismaalt ja kõik läheb järjest lörri. Parem anda lennunduski erakätesse.