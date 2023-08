EERO MEDIJAINEN ⟩ Miks üldse sõjad tänapäeval puhkevad?

Koolidesse saadeti mõned aastad tagasi õpik, mis pidi toetama riigikaitsekursust. Selles kinnitati kategooriliselt, et kõik sõjad on alanud ressursside pärast. Riigikaitse on tänaseks muutunud kohustuslikuks. Kindlasti võetakse kasutusele ka usutavamad õpikud. Samas on maailmas tõesti üha enam kohti, kus konfliktid puhkevad põllu- või karjamaa pärast. Veel tõenäolisemalt pigem mageda vee, toidu, liitiumi, uraani, nafta ja muu taolise nappuse tõttu. Ajaloo tundjad teavad, et lahinguid ja sõdu on peetud väga erinevatel põhjustel, isegi Trooja sõda õnnestuks kirjutada konfliktiks ilusate naiste nappuse pärast.