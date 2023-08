Edgar Kaskla ⟩ Donald Trump sihib kohtuprotsessidele vaatamata uuesti Valget Maja

Kui hiljuti olime taas kodus Eestis, siis küsiti korduvalt ühte asja: kas Donald Trump võib tõesti tagasi tulla Ameerika presidendina? Igakord vastasin samamoodi: jah. Siis tuli kohe teine küsimus, millele oli natuke raskem ja valusam vastata: kuidas see võimalik on? Vastuseks oli valus tõde, et Ameerikas on üsna palju lolle inimesi, kes usuvad igat asja, mis Trump suust välja ajab.

Augusti esimesel päeval teatati, et USA eriprokurör on Donald Trumpi süüdistanud riigireetmises selle eest, et too nõudis 6. jaanuaril valimistulemuste kinnitamata jätmist. Kuigi Trump väidab jonnakalt siiamaani, et valimine oli ebaseaduslik, on kõik uuringud siiamaani kinnitanud, et asi nii ei olnud. Võitjaks jäi Joe Biden.