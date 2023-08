JUHTKIRI ⟩ Uue külma sõja malelaud ulatub taas Aafrikasse

Pole mingi saladus, et Prigožini erasõjavägi Wagner tegutseb Aafrikas laia haardega. Võib isegi väita, et tema tegevus on olnud tähtis Venemaa välispoliitika instrument Mustal Mandril, kus paralleelselt on oma mõjusfääri laiendanud Hiina Rahvavabariik. Kui hiinlased on eelistanud majanduslikku ja varjatumat mõjutustegevust, siis wagnerlased pole tagasi kohkunud sõdimisest, kus see on olnud võimalik.