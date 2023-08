Tallinnas on saanud kummaliseks tavaks valida koolide toitlustajad liisuheitmise teel. Nelja aasta jooksul, mil sellist meetodit on kasutatud, on loosi teel otsustatud ligikaudu 50 miljoni euro maksumaksja raha üle. Miks on linnavalitsus loobunud sisulisest tööst hangetega, miks ei üritata kujundada koolilaste toitumisharjumusi ja seeläbi tulevikku, on täiesti arusaamatu, kirjutab Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode.