Olen aastaid kirjutanud sellest, kuidas Kreml on oma Ukraina-vastast agressiooni edendanud paralleelselt toimetamistega Moldovas, kuhu Putin veel 2002. aastal jättis kohale Jeltsini poolt ära tuua lubatud väeosa, mis kärmelt kuulutati Venemaa eesliiniks (peredovoi rubež) Euroopas.

Tegu on reaalse ohuga, mida reeglina ei mainita Kremli lõpututes süüdistuslugudes NATO liikumisest itta, ent mida kasvõi Odessa pommitamise puhul ikka ja jälle jultunult meenutatakse – aga mõned Vene saapad on vaat et Süda-Euroopas!