Paljud tahaksid sõja ja majanduse teemat alustada relvatootjate needmisega, sest need on inimesed, kes tänu sõjale saavad rikkaks. Teate, see on liiga lihtsakoeline, et seda alustuseks üldse mainida. Sõda õpetab, et majandus on alati paradoksaalne. Seekord räägin nähtusest Ukrainas, mida võis ette aimata, aga muidugi on tegelikkus üllatav.