Triin Reitalu ⟩ Looduskaitse kaugeneb loodusest

Eesti looduskaitsel on auväärselt pikk ajalugu ja võime oma loodusväärtuste üle uhked olla. Võrdluses Lääne-Euroopaga on meil elusloodus kahtlemata palju paremini säilinud ning meil tuleks läände vaadates õppida, kuidas kõiki oma soid, metsi ja pool-looduslikke kooslusi mitte hävitada, sest nende nullist taastamine on väga kallis. Eesti maismaast on ligi viiendik kaitse all, kas rangemal või leebemal moel. Kaitsealade pindala on viimastel aastakümnetel küll veidi suurenenud, kuid samas on looduskaitse pidevas rahahädas ning see on viinud kärbeteni ja looduskaitse kaugenemiseni loodusest. See kipub ohustama meie toimivat looduskaitsesüsteemi.