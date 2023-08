Teet Korsten ⟩ Madala enesehinnangu plussid ja miinused

Kultuurišovinistlikuks ei muuda kaardi järgi eri maade inimesi Euroopas nende paiknemine ida-lääne teljel ega ka majanduslik edukus, sest võrdne protsent (50) on Euroopa kõige rikkamal – Šveits – ja vaesemal riigil – Moldova – ning kahe kõrvuti asetseva lääneriigi – Portugal ja Hispaania – vahe kultuurišovinismi küsimuses on enam kui kahekordne: 47 versus 20.

Kultuurišovinism on uuringu järgi võrdselt tugev mitmes Balkani riigis: Bosnias (68), Serbias (65), Bulgaarias (69), Rumeenias (66) – ja Venemaal (69). Naabritel Gruusias ja Armeenias on see protsent 80 ja 90 vahel, kuid keegi ei suuda lüüa Kreekat, kus kümnest inimesest üheksa leiab, et nende kultuur on teiste omast parem.