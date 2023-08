Eelmisel nädalal oli meedias juttu toiduainete hindadest ja levis väide, et hinnatõus tuleb põllumajandusest mitte jaekaubandusest. Siiski näitavad andmed, et võrreldes koroonaeelse ajaga on toiduainete hinnad poodides kasvanud rohkem kui põllumajandussektori või toiduainetööstuse tootjahinnad. Eriti paistab see vahe silma viimase poole aasta jooksul, kui tootjahinnad on kuises võrdluses tegelikult langenud.