JUHTKIRI ⟩ Uus nädal tõi vastakad majandusuudised

Euroalas inflatsioon küll pidurdus, kuid alusinflatsioon, mis ei võta arvesse teistest kõikuvamaid toidu- ja energiahindu, oli juulis 5,5 protsenti. Umbes sarnasel tasemel on see püsinud juba sügisest saadik. Euroala majanduski kasvas teises kvartalis, küll kõigest 0,6 protsenti võrreldes möödunud aasta sama ajaga. Kangekaelne alusinflatsioon ja endiselt kasvav majandus võib anda Euroopa Keskpangale kindluse septembriski intressimäärasid tõsta.

Täiendavalt pidurdavad majandust ka järgnevate aastate maksutõusud. Eesti Panga arvutuste järgi aeglustab käibemaksu tõus järgmisel aastal majanduskasvu 0,4 protsendi võrra. Hinnatõusule annab see aga ligi kahe protsendi võrra hoogu juurde. Majanduskasvule töötab vastu ka valitsuse plaan kärpida riigieelarve kulutusi.

Meenutame, et maksutõus oli suuresti vajalik vaid seetõttu, et kinni katta nii-öelda maksuküüru kaotamisest riigieelarvesse tekkinud auk. Mõistlik oleks olnud see majanduse jaoks sedavõrd eba­stabiilsel ajal edasi lükata.