JAANUS KRIISK ⟩ Maailma parim sportlane ei ole kohe valmis maailma parimat treenima

Kas maailma absoluutses tipus treenerina töötamine on võimalik kohe, kui oled ise olnud sportlasena eelnevalt tipus, ilma erialase hariduse ja eelneva treeneritöö kogemuseta? Vastus on, et suure tõenäosusega kukud sa läbi ja teiselt poolt on see ka suhteliselt vastutustundetu tegevus, kirjutab ettevõtja ja treener Jaanus Kriisk (Isamaa).