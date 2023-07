Mihkel Mutt ⟩ «Kui venelased tulid tagasi»

Kindlasti on mõnigi mõlgutlenud, mis oleks Eestist saanud, kui NSV Liit poleks lagunenud. Ja viimaste arengute valgusel on loogiline jätkata: mis saaks siis, kui «venelased tagasi tulevad»? Neist kujutlusist ei kuule me praktiliselt midagi, sest teema on meie jaoks tuhandel põhjusel ülitundlik. Kurja ei tohi selle nimetamisega välja kutsuda jms. Tõsi, see ei peaks puudutama loovisikuid, kes sageli üritavad üksteist šokeerimisjulgusega üle trumbata (müügiedu oleks garanteeritud ja põhjenduski käepärast: «See on ju minu hoiatus, ma uurin teemat» jne). Ometi pole mulle vastavasisulist romaani näppu juhtunud. Ja mitte ainult kohapealt, vaid laiemaltki.