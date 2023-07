Ago Raudsepp ⟩ Jaak Valge pani tolmurulli juurde punase lipu

Ei saa eitada, et me oleme väike rahvas ja meil on olnud raske ajalugu. Võib-olla sellepärast mõtlebki suur osa eestlastest nii, et keegi kusagil – tõenäoliselt Washingtonis või Londonis, aga võib-olla ka Kiievis – peab maailmas õigluse kehtestama, sõjakurjategijad kohtu ette viima ja meie idanaabrist normaalse riigi tegema. Või siis nii, et maailm ongi ebaõiglane koht ja meie ei saa sinna mitte midagi parata – järelikult tuleb elada oma elu ja mitte lasta ennast toimuvast häirida.