RAINER SAKS ⟩ Moskva droonirünnak peaks minema FSB kontole

Meedias on palju tähelepanu leidnud Venemaa presidendi tsitaat Aafrika tippkohtumisel peetud kõnes. Ta väitis, et Vene armee taandus eelmisel aasta aprillis Kiievi alt, kuna Venemaad olevat palutud seda teha, et luua eeldusi läbirääkimisteks. Edasi üritas Venemaa president kuulajaid veenda, justkui Venemaa oleks valmis uuesti läbi rääkima tingimusel, et Ukraina säilitab edaspidi neutraalse riigi staatuse. Seda tsitaati tuleks vaadelda pigem kontekstis, kus Aafrika riigid on teinud oma rahuvahenduse ettepanku ning Venemaa juht üritab kuidagi peegeldada, et on seda märganud või üritab sellega arvestada. Kogu selle teksti osa mõte on, et lääs justkui ei motiveeri Ukrainat läbi rääkimistele asuma.