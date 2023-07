Vastulause ⟩ Urmo Merila RTK toetuste jagamisest: tõrvatilgad ei tohiks rikkuda tervet meepotti

RTK rakendab paljusid toetusallikaid, mis elavdavad Eesti majandust ja suurendavad Eesti inimeste heaolu. Kui veel 2018. aastal haldas asutus kuue fondi raha, siis nüüd on neid juba 17. Seega vastutab RTK toetuste korraldajana fondide eest, mille kogumaht on mitme rahastusperioodi peale ligikaudu üheksa miljardit eurot. RTK on tänu tsentraliseerimisele riigile aastate jooksul kokku hoidnud miljoneid maksumaksja raha.