KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg: miks peaks riik palkama endale advokaadi, kui tal on vastavad eksperdid olemas?

Laupäevases Kuku raadio saates «Keskpäevatund» kõlas Marek Strandbergilt, Ainar Ruussaarelt ja Heldur Meeritsalt kokkuhoiupoliitika valguses nii mõnigi ettepanek, mida võiks teha teisiti ja mis näib lihtsalt priiskav.

«Esimese asjana meenus - juba valgel ajal siit Kuku raadio aknast nähtud - pilt, kus tänaval umbes kell pool kaksteist päeval põlesid valgustid,» alustas Ruussaar. Strandberg märkis, et uurimise peale vastaks ametnikud, et see oli vaid testimine: «Et ära muretse, seda rohkem ei ole,» muigas ta.

«Minule on ammu silma hakanud need ministeeriumite ja ametite PR-osakonnad,» jätkas Meerits ning viitas Postimehe hiljutisele loole kokkuhoiuideedest, kus toodi välja, et sõltumata olemasolevatest avalike suhete osakondadest tahetakse suhtekorraldusteenust siiski mujalt sisse osta.

Strandberg jätkas, et samuti on riigiametites arvukalt juriste ja õiguseksperte, kuid ometi palgatakse kohtusse riiki kaitsma eraldi advokaadid. «Tekib küsimus, et miks peaks palkama advokaadi, kui riigil on oma töö osas olemas vastavad asjatundjad, kes peaks riigi tarkusest lähtuvalt kaitsma riigi huve? Riik peaks suutma ennast ise kaitsta.»

Ühe mõtte kokkuhoiuks tõi Strandberg näiteks ka teedeehitusest: võtta kasutusse materjal või tehnoloogia, mille kasutamine aitaks hooldekulusid kontrolli all hoida ning teid ei peaks pidevalt parandama.

Mehed jõudsid saates aruteluga ka palju vastukaja pälvinud kuluka veebileheni: «Kummaline veebileht, mida hakati noortele veerand miljoni eurose maksumusega tegema ja mille kaitseks ütles haridusminister, et see ei ole Eesti raha!» kirjeldas Strandberg.