Olen peaaegu kahe aasta jooksul volinikuna Põhja-Pärnumaa vallas olnud nii võimul kui ka nii-öelda võimu kõrval kõrvaltvaataja. Need on olnud minu otsused ja neid on olnud lihtne teha, kui maailmavaade ja põhimõtted, mille eest seista lõpuni, on inimesena paigas. Ja kui eesmärk ei ole iga hinna eest võimule pääseda, vaid ikka siis, kui tegevused ühtivad sinu olulisemate põhimõtete ja väärtustega, kirjutab Põhja-Pärnumaa vallavolikogu liige Eva Kruuse.