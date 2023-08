Metsa on ikka tore minna. Ootad-vaatad, kas mõnda looma näha saab. Tunne on ühtaegu kodune ja salapärane. Lõuna-Eesti poole sõites liigub aga mõte ikka sinnapoole, et ehk silmab kas naksikest, puraskit, säni või muud sellist imetabast elajakest, kellega Juhan Jaik oma lugude tegelastel kohtuda on lasknud.