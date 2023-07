JAN KAUS ⟩ Puudutuste keel: iga kord pisut tähelepanelikumalt ja õrnemalt kui eile

1. 2022. aasta ühel kõige olulisemal lavastusel, Juhan Ulfsaki «Melanhoolial», on mõjuv finaal. Need, kes on juba Lars von Trieri filmist saati looga tuttavad, teavad, et see räägib ühest depressiooni käes kannatavast tüdrukust, kellele korraldatakse laulatus. Ulfsaki lavastuses moondub pulmapidu aga kütkestavaks rituaaliks: alasti Tiina (Katariina Tamm) ja tema õde Kleer (Mari Abel) istuvad anumas, mis meenutab pooleldi vanni ja pooleldi purskkaevu. Kleer hakkab oma õde pesema. Pesemine koosneb varglikest, aeglastest puudutustest, mis toovad ühel hetkel meelde ristimise. Kahe naise kõrval põleb lõke, üks algelement valgustab kaht naist, keda viib kokku teine algelement. Nii nagu pesemisest saab ristimine, muundub ristimine ühel hetkel embuseks.