Nagu Jefimova treener Henry Hein välja tõi, oli tegu ajaloo ühe tugevama MM-finaaliga. Esimesed kolm kohta võtsid vastavalt Rūta Meilutytė (1.04,62), Tatjana Schoenmaker (1.05,84), ja Lydia Jacoby (1.05,94). Esikolmiku ühiseks tunnuseks on, et kõigi näol on tegu vähemalt ühekordse olümpiavõitjaga.