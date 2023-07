NÄDALA NÄGU ⟩ Jaak läks punalipuga Toompealt all-linna redelit heiskama

Jaak Valge ilmumine redeliga all-linna, et riputada kirjanike maja seinale ENSV lipp, oli ootamatu kõigile. Selline tegu oleks hämmastust tekitanud ka juhul, kui tegija olnuks mõni vähem tuntud inimene kui riigikogu liige. Seda enam, et äsja käisid tulised vaidlused kirjanike maja seinale jäänud ühe nõukogudeaegse sümboltegelase, kirjanik Juhan Smuuli bareljeefi üle. Poliitiku osalusel toimunud aktsiooni mõte võib olla ju aimatav, kuid välja kukkus see nii, et korraga oli ühe kesklinna maja seinal kaks väga jõulist okupatsiooniaja märki.

Juku-Kalle Raid, kes on varemgi tuntust kogunud hea maitse piire kompavate aktsioonidega, nagu T-särkide «Kommarid ahju» levitamine, arvas, et tema kolleeg riigikogust «tahtis meedia tähelepanu, aga sülitas kogemata endale ise pähe, sülitas kõrgele, aga alt ära ei läinud». Võimalik, et see nii oligi, kuid Jaak Valge on mees, kes kindlasti ei vaja rohkem kuulsust.