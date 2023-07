ERKKI KOORT ⟩ Kas Ukraina sõjas algas uus faas?

Aeglase edenemise taga on erinev suhtumine sõduritesse. Ukraina ei saada sõdureid tohututele miiniväljadele ega tuimalt lainetena rajatud kaitseliinide vastu. See võtab tempot maha, sest Venemaal on olnud aega maasse kaevuda. Nad tegid seda lootuses, et kordub 2014. aasta olukord, kus ka Kiiev peab maasse kaevuma. See oli valearvestus, sest esiteks Kiiev ei taha sellel joonel maasse kaevuda ja teiseks on ukrainlastel tunduvalt parem tehniline valmisolek Venemaa kaitserajatiste lõhkumiseks.