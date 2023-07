Tegelikult peaks igal tudengil olema võimalik oma kõrgkooli lähedal taskukohases ühiselamus elada. See tähendab seda, et tegelikkuses peaks üürikorteri võtmine olema valik mitte sund ühiselamu kohtade nappuse tõttu. Ka sotsiaalmeedias on näha sügisel kõrgkooliteed alustavaid tudengeid, kes otsivad endale enamasti ülikoolilinna korterit sõnastusega «Ühiselamu kohad said kiiresti täis ning vajan endale katust pea kohale üürikorteri näol».