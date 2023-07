AAPO ILVES ⟩ Ilme Nüri on üksinda kodus

Ilme tõmbas hommikumantli ülle ja tegi kohvi. See polnud mingi tavaline jook! Orgaanilise märgiga pakist võetud kohvipurule lisas ta ausat, ilma lapstööjõuta toodetud toorkakaod, kollajuurt ehk kurkumit, kemikaalivaba protsessiga tehtud kollageeni ning kuivatatud ja jahvatatud võilillejuurt. Tema eas ei saanud midagi tervislikku kunagi liiga palju olla! Vesi oli toodud lähedalasuvast allikast, mille juures tihtipeale lookles suisa järjekord. Ilme kaalus mitme eri kruusi vahel ja otsustas lõpuks «Postimehe» logoga õõnesvormi kasuks. Joogianuma oli ta kunagi millegi eest auhinnaks saanud, aga mille eest täpsemalt, seda ta enam ei mäletanud. Ilme lootis, et see pole varajase dementsuse märk.