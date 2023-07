Toomas Jürgenstein ⟩ Usundiõpetus on võti, et ühiselt mõista abieluvõrdsust

Pärast abieluvõrdsuse hääletust riigikogus on debatt selles tundlikus küsimuses jätkunud. Olen veendunud, et üheks väikeseks teineteise mõistmise poole viivaks rajaks on teadmised religioonist, kirjutab Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Toomas Jürgenstein (SDE).