SIMON SEBAG MONTEFIORE ⟩ Putin teab oma ajalugu: lõpp on jõhker ja tuleb seestpoolt

Verega määritud võimujärgluse poolest kuulsa rahva ajaloos oli see kõige metsikum isevalitseja likvideerimine – ja see püsib igavesti meeles Vene valitsejal, kelle kinnisideeks on ajalugu ja kes võis selle aasta juuni viimasel nädalal tunda ennast ebakindlalt süsteemis, milles despoot näib olevat kõikvõimas, kuid kus puudub korrapärane võimu üleandmine ja turvaline pensionilejäämine, ning kus hädaohtu suurendab tema enda armutu sõda.

Vandenõulased nägid ta jalgu ja tirisid ta välja. Kui ta keeldus troonist loobumast, virutas hiiglaslik ohvitser talle kuldse nuusktubakatoosiga, lüües tal silma peast välja, seejärel viskusid mitmed talle peale. Jäsemeid kinni hoides purustasid nad ta pea vastu põrandat ja kägistasid teda ta enda vööga. Kui see oli tehtud, trampisid purjus vandenõulased tema pea peal, et seda lömastada. Valitseja nuttev poeg Aleksander I sai allkorrusel teada, et on nüüdsest keiser ja isatapja. Prantsuse femme-de-lettres Germaine de Staël naljatas, et Vene valitsus on «kägistamisega piiratud autokraatia». Venemaa 21. sajandi valitsemistavad ei ole kuigi palju paranenud.