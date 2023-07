JUHTKIRI ⟩ Ukraina vastupealetungi uus faas tähendab senisest karmimat sõda

Oleme ausad, ootused Ukraina vastupealetungile olid veel suve hakul kõrgemad kui see, mida lahinguväljal on saavutatud. Jah, Ukraina on mitmes rindelõigus edasi liikunud, kuid mitte väga hoogsalt. Ilmselt kruviti ootused põhjendamatult kõrgele.

Vene armee on ehitanud suured miiniväljad ja oma positsioone kindlustanud. Kuna Ukrainal puudub ka ülekaal õhus, siis muudab see kiire edasiliikumise raskeks – eriti kui erinevalt venelastest püütakse oma elavjõudu hoida. Jääb üle vaid kahetseda, et USA otsused ja ettevalmistus seoses hävitajatega F-16 on nii kaua viibinud ning sel suvel pole lootust, et ukrainlased neid kasutada saavad.

Aga aega kaotada ei tohi, sest suvi on pealetungiks soodne aeg ja see sulab kiirelt käest. Seda mõistavad mõlemad pooled, mistap võib ennustada, et näeme peatselt veelgi kompromissitumat võitlust. See tuleb nii rindel, kus Ukraina suur eesmärk on jõuda Aasovi mereni, kui ka teravilja väljaveo võimaluste otsimisel ja selle takistamisel.

Venemaa-Aafrika neljapäeval alanud tippkohtumist Peterburis võib pidada Moskva diplomaatiliseks ebaõnnestumiseks, kui arvestada, et vaid 17 Aafrika riiki on esindatud riigijuhtide tasemel. Aafriklastel on kõhklusi ja nad ei soovi eriti Vladimir Putiniga samale pildile jääda.

Paljude Aafrika juhtide puudumine Venemaa-Aafrika tippkohtumiselt ei tee olukorda Ukrainale ega lääneliitlastele siiski lihtsamaks.