Anna-Maria Sepp ⟩ Kas linnukese surmast saab viimane nael Twitteri kirstus?

Twitteri endine tootejuht Esther Crawford nimetas Muski otsust «korporatiivseks seppuku’ks», viidates vanale Jaapani samuraide enesetapurituaalile. Osaliselt on tal ilmselt õigus. Selleks et Twitter tõepoolest X-iks muutuks, peab sisuliselt kõik Twitterile omane surema – Säutslas (Twitteris) saab ju postitada säutse ehk säutsuda (tviitida). Muski sõnul ei jää sellest kõigest jälgegi ning tulevikus saab tema leheküljel X-e postitada ehk iksitada (inglise keeles on seda pea sama ebamugav öelda kui eesti keeles).

See, kas X-ist saab viimane nael Twitteri kirstus, sõltub suuresti teostusest. Musk püüab luua midagi Hiinas kasutatava WeChati rakenduse sarnast, mis ühendaks sisuliselt kõik sotsiaalmeedia võimalused, mida seni eri platvormidel pakutakse. Kuid kuna ta vallandas kulude kokkuhoiuks ligi 80 protsenti kõigist Twitteri töötajatest, on kõik tema senised muudatused suuresti läbi kukkunud. Tema otsus «suurendada sõnavabadust» peletas eemale 50 protsenti reklaamipakkujatest ning tasulise Twitter Blue teenuse pakkumine muutis kasutajate uudisvoo üheülbaliseks. Samas ei tasu unustada, et maailma kõige rikkamal mehel on miljoneid andunud fänne, kes on valmis toetama kõike, millel Muski nimi küljes on.