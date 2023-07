Maarja Vaino ⟩ Lapsepõlve süütud ja muretud vägivallateod

Minus tekitas see tõelise sisemise ebakõla. Üks praeguse valitsuse murekohti on vaenukõnevastase seaduse puudumine ja soov see kiiresti kehtestada. Vajadust põhjendatakse sooviga muuta ühiskond turvalisemaks, vältida ohtu kellegi solvumiseks (sest ohtlike tegude kohta on seadused ju olemas, selleks ei ole uut seadust vaja).