ANTI ALLAS ⟩ Automaks ei tohi teha maal elamist luksuseks

Oleme oma väikese riigi arengus jõudnud etappi, kus rahvastiku vananemise ja töökäte vähenemise tõttu ei piisa enam kokku kogutud maksurahast senisel tasemel avalike teenuste säilitamiseks. Rääkimata paremate ja täiendavate uute teenuste ning hüvede pakkumisest. Lühikeses perspektiivis on lahenduseks vaid kaks varianti: kas teha midagi vähem ja saada ühist hüve vähem (keegi pole selles osas ühegi tõsise algatusega välja tulnud, kuulda on vaid populistlikku kõminat) või koguda rohkem maksu.

Võib ju loota, et mõni maksulangetus suurendab ettevõtlusaktiivust ja majanduskasvu, kasvatades nii pikemas perspektiivis maksutulu, kuid siin võtavad muutused aega või ei pruugi nad soovitud kujul tulla. Vahepeal peab aga riik toimima – jooksvad kulutused vajavad katmist. Võimaluseks on ka töökäte oluliselt vabam sissevool, kuid selle sammu mõjusid annab samuti oodata ja on muidki tugevaid vastuargumente.