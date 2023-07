JUHTKIRI ⟩ Valitsus, pane oma krokodillile lõpuks hambad suhu!

Valitsuskoalitsiooni erakonnad ja kõrged riigiametnikud peavad põhjalikult peeglisse vaatama ja endalt küsima, kas selline suhtumine saab olla jätkusuutlik ning milliseid probleeme toob see Eesti majandusele. Näiteks oleme üpris sageli tunnistajaks sellele, et raju palgakasvu veab just avalik sektor ja eraettevõtlus ei suuda sellega sammu pidada.

Kärpekrokodill on muidugimõista üks vastik elukas – ega ta kellelegi rõõmu too, ikka pigem valu. Ta on hooti ka ebaõiglane, sest absoluutselt õiglaselt pole kärpida võimalik. Aga on olukordi, kus kärpida tuleb. Väga nadi mulje jätab kärpekrokodill, kes teeb suuri sõnu, aga siis selgub, et tegelikult on tal suu hambutu, lisaks ta ei näe ega kuule ning on otsustusvõimetu.