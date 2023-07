Vahur Kivistik ⟩ Kas peidame põhiseaduse hoopis sügavale sahtlipõhja ja võtame välja vaid laulupeoks?

Särav mõtleja ja sõnaseadja, keda kunagine naabripoiss Toomas kindlasti on, arvas, et presidendi poolt selgelt välja öeldud rahvusluse mõte polegi nii oluline ega võib-olla isegi mitte kohane, aga see peegeldub näiteks riigipea lauses: «Ainult meie saame seda maad pühaks pidada.» «Pole kahtlust, et need sõnad käivad meie, eestlaste kohta. Ja me oleme veendunud, et need on õiged – sulatõsi,» kirjutab ta, märkides, et samas jätavad need sõnad piisavalt ruumi tõlgenduseks, keda ikkagi silmas peetakse. Artikkel lõpeb tõdemusega, et rahvusküsimuses tohib president suud paotada salaja ja laulupeo kõnepuldist.