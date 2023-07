Nõukogude võim rüüstas ja hävitas katedraali aastatel 1936–1937. Munakollasega kinnitatud müüritist polnud kerge purustada. Tuli kellatorni alla dünamiit panna, et see suunatud plahvatusega hoone põhiosale paisata. Kaasaegsed tunnistasid, et linna naaberrajoonides lendasid majadel aknaklaasid eest. 1999. aastal otsustati katedraal taastada. Raha kogus selle jaoks taas kogu maailm, palju aitasid välismaised metseenid. Koopia õnnestus ehitada lühema ajaga kui originaal. 2010. aastal pühitses katedraali, mis kuulub praegu VÕK MP juurde, patriarh Kirill – praegune sõja peapreester.

Avaldati arvamust, et katedraalil pole ajaloolist väärtust. Kas aga just seda ei peaks tänama, et see võttis enda peale löögi, mis oli mõeldud rahumeelsetele inimestele. Võib-olla on juhtunul jumalik eesmärk. Kuid see hoone on paljuski Odessa sõltumatuse sümbol ja näitab füüsilise objektina sealsete elanike tahet. Seetõttu hävitaski end Nõukogude režiimi pärijaks pidav Venemaa valitsus 23. juulil 2023 selle katedraali, mille 1930. aastatel punalippude all juba kõikjal impeeriumimeelset projekti taaselustanud Nõukogude valitsus oli korra juba varem hävitanud.

Venelaste purustatud katedraal Foto: Viacheslav Onyshchenko / ZUMAPRESS.com

Kont venelaste kurgus