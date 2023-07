Viimastel päevadel on palju tähelepanu saanud mõne aasta tagune video vastupidisest olukorrast: ühes Tallinna kõrtsis keeldub teenindaja kliendilt võtmast vastu venekeelset tellimust. See konkreetne juhtum näib üpris mustvalge. Kuna klient oskab siin-seal sekka öelda mõned eestikeelsed väljendid, pole põhjust arvata, et tegu oleks mõne välismaalt tulnud turistiga, vaid pigem inimesega, kes elanud Eestis juba mõnda aega, ehk isegi terve elu, aga pole soovinud riigikeelt vastaval tasemel omandada. Lisaks viitab teenindaja kliendi salvestamise eel tehtud nõudmistele, mille olemust me ei tea. Seega pole põhjust arvata, et tegu oleks teenindaja poolt pahatahtliku käitumisega või eelkõige turistide teenindamisele suunatud ettevõtte huvide kahjustamisega.