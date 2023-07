Mart Kuldkepp ⟩ Lääne heidutuse mõjust pole märkigi, aga Vene sõgedat kardavad kõik

Võiks öelda, et paari nädala tagusel Vilniuse NATO tippkohtumisel sündinud ebamäärase ja hambutu Ukraina-kommünikee tulemused on praeguseks hästi näha. Venemaa on taganenud viljakokkuleppest, hävitab süstemaatiliselt Ukraina ekspordiks mõeldud viljavarusid ja asjassepuutuvat infrastruktuuri ning tagatipuks sooritab õhurünnakuid UNESCO kaitse all olevale Odessa vanalinnale.

Lääne sammude heidutavat mõju pole kuskil näha, küll aga on vägagi võimalik, et julgustavalt on mõjunud heidutuse puudumine. Rünnakuga Reni sadama vastu on täitunud seegi ennustus, et Venemaa võib sobivalt reljeefse sõnumi saatmiseks võtta sihikule mingi NATO piiri vahetus läheduses asuva punkti.