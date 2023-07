Venemaa on asunud intensiivselt pommitama viljaekspordi taristut ja kultuuriväärtusi Odessas. Issanda Muutmise katedraal, mille pärast renoveerimist 2010. aastal avas Putini satraap patriarh Kirill, on suuresti purustatud. Selle taustal jätkub Eesti kaudu eksport Venemaale – see on verega määritud transiit, mida tuleb otsustavalt piirata, kirjutab Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlev.