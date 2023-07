Alar Laneman ⟩ NATO brigaadi tulek vaid ohu korral sisaldab riske

Sõltumata meie hinnangust NATO tippkohtumise tulemusele on tähtsaim kohtumise otsuste elluviimine. Edasiminek Rootsi liikmesuse ja meie kaitseplaanidega on hea. Halb on tulemus kaitsekulude kasvu küsimuses. Alliansi sõjaliste võimekuste kiiret kasvu seega ei tule. Ära jäi sõjatööstuse toodangu kasv. Poolik on tulemus Ukraina NATO liikmesuse küsimusesosas.